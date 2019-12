Vandali e ladri presi dalle telecamere, il bilancio della Municipale

La Spezia - Furbetti presi dalle telecamere e attività illecite "azzerate" nei condomini dell'Umbertino dove i condomini si sono fatti carico di impianto di video sorveglianza. A fare il bilancio è il comandante della Polizia municipale della Spezia Alberto Pagliai durante la presentazione del nuovo patto siglato con Confedilizia e Comune (leggi qui).

"Abbiamo avuto 4 danneggiamenti di impianti pubblici - ha spiegato il comandante -. L'ultimo è legato al danneggiamento delle installazioni natalizie ai giardini pubblici. In tutti e quattro i casi i responsabili sono stati individuati per le telecamere. Un ruolo centrale nelle loro identificazioni lo ha giocato la presenza degli impianti delle zone di conferimento".

Nel tempo sono stati registrati anche tre danneggiamentina a beni privati - ha proseguito -, in particolare automobili, e anche in questo caso oltre che con le telecamere i responsabili sono stati individuati con il lavoro della Centrale operativa. Abbiamo avuto tre casi di sinistri con fuga, il responsabile è stato identificato e sanzionato. Sono stati anche immortalati due furti. Anche altre forze dell'ordine si sono avvalse delle immagini inserite nel circuito della Municipale. Sistemi sempre più evoluti garantiscono anche la conservabilità delle stesse immagini".



Il comandante ha fatto anche un breve bilancio delle telecamere presenti in alcuni condomini della città per i quali erano stati firmati i primi accordo per la condivisione delle immagini con la Municipale: "Nei fondi di un palazzo dell'Umbertino erano presenti attività illecite che non permettavano una vita serena ai condomini. Ecco con gli ausili questa situazione è stata sanata. Intanto anche in alcuni annunci immobiliari viene messo in evidenza che il condominio è videosorvegliato".