Valigetta sospetta, intervengono gli artificeri. Allarme rientrato

La Spezia - Momenti di tensione stamani alla Spezia per una valigetta sospetta rinvenuta nei giardini di Largo Virginia Oldoini, a due passi dall'ingresso del Conservatorio Puccini. La Polizia di Stato, prontamente recatasi sul posto - presente anche la Municipale -, si è immediatamente attivata per comunicare ai residenti della zona, citofono per citofono, campanello per campanello, di restare ben barricati in casa – osservando quindi in maniera 'ermetica' le vigenti misure anti contagio. Sul posto si sono recati gli artificieri della Polizia di Stato i quali, con tutte le cautele e gli accorgimenti del caso, si sono adoperati per l'apertura della valigetta. L'esito è stato confortante: non un ordigno o comunque qualcosa di insidioso, ma una normale valigia con ogni probabilità dimenticata da qualcuno, contenente materiale ordinario, soprattutto musicassette e nastri delle ormai scomparse telecamerine digitali. Morale: allarme rientrato.