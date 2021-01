Vaccino, avanti con i 'richiami' anche in Asl5

La Spezia - Prosegue la campagna vaccinale in Liguria. La programmazione di oggi, domenica 24 gennaio, prevede la somministrazione di 773 dosi su tutto il territorio regionale, rivolte ovviamente alla popolazione 'target' composta da personale medico sanitario e affini (come gli operatori delle pubbliche assistenze) e ospiti delle Rsa; delle 773 iniezioni, 198 riguardano la Asl5. Al momento sono poco più di 65mila le dosi arrivate dalla struttura nazionale e la Liguria ne ha somministrato il 65 per cento. In totale, alla giornata di ieri nella nostra regione sono state somministrate 42.229 dosi di vaccino anti Covid-19; di queste 1.833 sono il 'richiamo' che completa la protezione. In Asl 5 i vaccinati completi a ieri erano '316' (su 4.414 somministrazioni della prima dose).