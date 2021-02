Vaccini, oggi in Asl 5 somministrate 342 dosi

La Spezia - Con le 342 dosi somministrate oggi sale a 7.629 il numero delle razioni di vaccino anti Covid-19 somministrate in provincia della Spezia dal personale della Asl 5. Sono invece 3.404 i cicli di doppia somministrazione completati dal 27 dicembre scorso.



Il territorio spezzino resta quello percentualmente meno coperto a livello regionale, come emerge dai dati forniti dalla stessa Regione.

In Asl 1 somministrate 10.283 dosi e completati 4.390 cicli, in Asl 2 13.436 dosi e 7.714

cicli, in Asl 3 18.566 dosi e 7.235 cicli, in Asl 4 8.611 dosi e 4.038 cicli.