Vaccini, lo Spezzino resta fanalino di coda

La Spezia - La Asl 5 rimane il territorio ligure nel quale si sono fatti meno vaccini. Secondo i dati forniti dalla Regione e da Alisa nella giornata di oggi nella provincia spezzina sono state somministrate 104 dosi di medicinale, mentre 132 sono andate in Asl 2 e 65 in Asl 3. Numeri che però non modificano sostanzialmente i totali di dosi fornite e somministrate nei diversi territori.



In Asl 1 sono state inoculate 10.281 dosi e sono stati conclusi 4.252 cicli vaccinali, in Asl 2 sono 13.304 dosi e 5.583 cicli, in Asl 3 sono 18.501 dosi e 7.171 cicli, in Asl 4 8.611 dosi e 4.038 cicli e, infine, in Asl 5 sono 7.515 e 3.292 cicli

A questi numeri di aggiungono quelli degli ospedali genovesi San Martino, Galliera, Gaslini ed Evangelico.