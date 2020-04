Va nell'area sgambatura cani, multato. Controlli a raffica

La Spezia - Il Comune della Spezia dovrà intervenire per "sigillare" l'area di sgambatura di Viale Alpi nel quartiere di Rebocco, a maggior ragione dopo che un uomo questo pomeriggio è stato beccato con il suo fido amico a quattro zampe dentro l'area.

L'episodio risale a oggi pomeriggio quando sarebbe entrato violando le parti del Dpcm per la lontananza dal luogo di residenza senza giustificato motivo e per essere entrato in un parco pubblico. La passeggiata con il cane di fatto è gli è costata 400 euro.



Non è stato l'unico intervento da parte della Polizia locale che in queste settimane di contenimento per il Covid-19 è impegnatissima nel monitoraggio delle strade e delle aperture dei negozi. E parlando di esercizi commerciali ieri sera un market etnico è stato trovato aperto alle 21.40 nella zona della Stazione Centrale. L'esercente è stato multato per 400 euro. In merito l'amministrazione comunale ha imposto, anche per i negozi di vicinato, la chiusura anticipata. In queste settimane l'attenzione è posta anche sulle consegne a domicilio da parte dei vari esercizi e scongiurare vendite in loco nelle attività dove non è consentito.