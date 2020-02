Va a sbattere contro le auto parcheggiate, ne esce miracolosamente illeso

La Spezia - Un altro incidente stradale sulle strade della città. Nella notte di ieri, i carabinieri spezzini sono intervenuti per un sinistro stradale sulla strada provinciale 370 Litoranea in direzione Riomaggiore, in cui un’autovettura Toyota Yaris si è capovolta. Il conducente, unico occupante dell’auto, ha perso il controllo del veicolo andando a collidre con due autovetture in sosta a bordo strada finendo poi per capovolgersi sulla carreggiata. Gli accertamenti esperiti dai militari intervenuti sulla strada per le Cinque Terre, coi relativi rilievi dell'incidente, hanno potuto appurare che il conducente, rimasto fortunamente illeso, guidava sotto l’effetto di sostanze alcoliche con un tasso alcolemico più di tre volte superiore al limite consentito, fissato a 0,5 g/l. Il conducente, un italiano classe 1972, è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di guida in stato di ebrezza.