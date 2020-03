Usa il cane come scusa per uscire, fermato con della marijuana

La Spezia - Un sabato sera che non c'entra niente con il sabato sera, quello cui siamo abituati da sempre e che ci mancherà per un bel po'. Ma qualcuno, evidetentemente, non ha compreso che uscire senza motivo è un atto incivile, giusto per usare un termine tra i tanti che verrebbero in mente. Così nella serata di ieri il Comando della Polizia Locale ha disposto un servizio di pattugliamento del territorio con particolare riferimento ai luoghi della movida alla Piazza Brin e quartiere Umbertino. L'obiettivo era quello di sciogliere eventuali assembramenti di persone in conformità ai provvedimenti governativi per il contrasto dell'emergenza CoronaVirus. Le piazze e le vie del centro così come la Piazza Brin e le adiacenze si sono presentate al cospetto degli agenti completamente deserte manifestandosi la massima ottemperanza all'ordine di restare a casa.



Intorno alla mezzanotte una telefonata è giunta alla centrale operativa del Comando di Via Lamarmora. Un cittadino ha segnalato la presenza di un gruppetto di giovani sospetto nella Piazza Fregosi a Migliarina. Le pattuglie della Polizia Locale si sono portate sul posto e sono riusciti a fermare ed identificare un giovane presente mentre altri due si sono dati alla fuga. Il ragazzo albanese diciottenne residente nel quartiere di Migliarina è stato trovato in possesso di mezzo grammo di marjuana, sostanza posta sotto sequestro amministrativo e il giovane segnalato alla Prefettura. Per il giovane stesso per altro è scattata anche la denuncia per violazione all'art. 650 del Codice Penale non avendo fornito giustificazioni in ordine alla sua presenza all'esterno della propria abitazione in contrasto con le disposizioni di legge sull'emergenza sanitaria in corso. Il fatto che conducesse un cane di piccola taglia non è stata ritenuta una giustificazione plausibile essendo palese dagli accertamenti compiuti che stava su strada per finalità ben diverse da quelle della passeggiata con il cane di proprietà.