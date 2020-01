Urina in mezzo alla strada, maxi multa

La Spezia - Un bisogno impellente che si è tradotto in una sanzione che potrebbe arrivare fino a 10mila euro per un cittadino polacco di 43 anni, residente in Francia. L'uomo, questa mattina, non curandosi della presenza di persone e negozi aperti si è aperto la patta dei pantaloni e ha cominciato a urinare.

Una scena, avvenuta alle, che ha richiamato l'attenzione di molti e della Polizia municipale compresa che ultimamente è sempre impegnata in controlli sul territorio come disposto dall'assessorato alla Sicurezza. Sul posto infatti era presenta una pattuglia dell'Area sicurezza.

Stando a quanto si apprende: l'uomo che si trovava in Via Castelfidardo ha pensato bene di abbassarsi la cerniera del pantaloni e mettersi ad urinare nell'angolo di un palazzo dove in adiacenza si trovava un parcometro di cui stava usufruendo una donna.

All'uomo veniva contestato l'art. 726 del Codice Penale per atti contrari alla pubblica decenza comminandogli una sanzione amministrativa che supera i 3mila euro.