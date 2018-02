Urina davanti ai bimbi in Piazza Brin, 3mila euro di multa a un brianzolo

Un 41enne è incappato in un controllo della Municipale impegnata in un'attività di sicurezza e decoro pubblico organizzato con il Comune. Multati anche alcuni ciclisti.

La Spezia - Ha urinato davanti ai passanti e ad alcuni bambini. Dovrà pagare più di tremila euro di multa un brianzolo pizzicato in atti contrari alla pubblica decenza e al decoro in Piazza Brina dalla Polizia municipale.



Non accortosi che la Municipale stava tenendo d'occhio lui e alcuni suoi conoscenti che volevano occupare, sdraiandosi, le panchine di Piazza Brin ha aperto i pantaloni e si è svuotato la vescica.

In breve tempo la combriccola è stata raggiunta dalla pattuglia di servizio e oltre che multare l'uomo, per 3.300 euro, ha trasmesso l'ordine di allontanamento al questore in base al decreto Minniti.



L'intervento risale alle 17 circa quando la Municipale era impegnata in un controllo mirato alla sicurezza e decoro urbano, organizzato su direzione del Comune della Spezia, nel corso del quale non l'hanno passata liscia anche alcuni ciclisti indisciplinati. Due di loro sono stati multati.