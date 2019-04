La Spezia - L’altro ieri sera i carabinieri della stazione di Mazzetta hanno denunciato, per evasione, un 65enne residente in città: nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari, l’uomo è stato infatti sorpreso da una pattuglia mentre si aggirava tranquillamente per le vie cittadine. Riaccompagnato nell’abitazione in cui deve permanere, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la violazione degli obblighi connessi alla misura alla quale è sottoposto.