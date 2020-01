Uomo investito dal treno a Ca' Boschetti. Accertamenti in corso

La Spezia - Accertamenti in corso per un investimento ferroviario accaduto a Ca' di Boschetti, alla Spezia, alle 10.20 di questa mattina. Sul posto era presente l'autorità giudiziaria e la Polizia di Stato per i rilievi. Al momento non si hanno informazioni sulla vittima se non che si tratti di un uomo.

Il traffico ferroviario è stato sospeso fino alle 11.10 fra La Spezia Migliarina e Vezzano Ligure con ritardi fino a 60 minuti. Sentiti i testimoni proseguono gli accertamenti della Polfer in merito all' investimento ferroviario di stamani.