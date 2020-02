Università e coronavirus, lezioni ed esami sospesi anche alla Spezia

La Spezia - Lezioni ed esami sospesi per una settimana anche al Polo universitario della Spezia. Questo in base a quanto stabilito anche dalla decisione del rettore dell'Università di Genova Paolo Comanducci che questa mattina in una nota annunciava cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attivita` didattica (lezioni e esami) a partire da domani, lunedì 24 febbraio. "La situazione, sempre più seria, richiede di attuare misure appropriate nell'interesse della comunita` accademica e della popolazione ligure - scrive Comanducci in una nota riportata da Ansa - Al fine quindi di contribuire a ridurre gli spostamenti di grandi numeri di soggetti, vista l'ampia area di provenienza e la numerosita` degli studenti del nostro Ateneo, abbiamo deciso cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attivita` didattica. Garantendo, nella misura del possibile, che date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza. L'ateneo e i suoi spazi rimangono comunque aperti e fruibili, comprese le biblioteche".



Per quanto riguarda il resto delle attività delle strutture scolastiche non è prevista alcuna sospensione per il Conservatorio della Spezia Giacomo Puccini. Buone notizie poi per gli studenti rientrati dalla Cina nelle scorse settimane e che si erano messi in isolamento volontario nonostante non provenissero da zone a rischio.

"L'isolamento dei nostri ragazzi è finalmente terminato - ha spiegato ai taccuini di Città della Spezia Federico Rovini - e al momento non ci risulta che altri nostri studenti si siano recati in altre 'zone rosse' a rischio contagio. Per il momento non è stata annunciata nessuna sospensione delle lezioni".