Undici nuovi carabinieri giunti alla Spezia

La Spezia - Ieri sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri della Spezia, Col. Antonio Bruno, e dagli Ufficiali della sede, undici nuovi Militari, tra cui un Mar. e dieci carabinieri, destinati dal Comando Legione Carabinieri di Genova a questa provincia. I nuovi giunti, alcuni dei quali appena usciti dai corsi formativi presso le Scuole Allievi Carabinieri mentre altri provenienti da reparti dell’arma del ponente ligure, sono stati tutti destinati alle Stazioni Carabinieri della Val di Vara, della Spezia e di Sarzana. Le stazioni carabinieri, così come ha ricordato ieri il Comandante Provinciale, sono articolazioni operative di base dell’arma dei carabinieri a livello locale, cui competono la responsabilità diretta del controllo del territorio (di uno o più comuni) e delle connesse attività istituzionali, nonché l’assolvimento dei compiti militari e di protezione civile, con una forza organica commisurata all’estensione ed alle caratteristiche del territorio. Queste nuove energie vanno pertanto a rinforzare il dispositivo preventivo di controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e la civile convivenza, come nella tradizione secolare dell’arma, così come ribadito dal comandante che ha raccomandato ai giovani Carabinieri di saper ascoltare i cittadini, per cogliere anche i segnali meno evidenti, ed essere in grado di fornire risposte adeguate.