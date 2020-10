Una vittima ligure a causa del maltempo dei giorni scorsi

La Spezia - Il maltempo dello scorso fine settimana ha fatto un vittima in Liguria. E' un operaio sessantenne, dipendente della Dock Lanterna, azienda del ciclo dei rifiuti. Stando a quanto riferisce l'Ansa si chiamava Carmelo Alfonso e abitava a Airole, in val Roja, zona flagellata dai temporali che hanno provocato frane e esondazione. Secondo quanto ricostruito a distanza di giorni, l'uomo è morto mentre andava al lavoro nella notte tra venerdì e sabato: la sua auto, una Fiat Panda, è precipitata nella voragine aperta dal fiume Roja sulla statale 20. Il corpo è stato ritrovato domenica scorsa, in frazione Trucco, a Ventimiglia, su una "spiaggetta" del fiume. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari. E' stato così identificato uno degli otto cadaveri recuperati nel ponente ligure in questi giorni.



Ora i familiari dell'operaio chiedono di indagare sulla sua morte per accertare se possano esserci responsabilità di terzi. Vogliono capire se con quelle condizioni su quella strada era possibile transitare o doveva essere chiusa. Un collega di lavoro e sindacalista ricorda così la vittima: "Ho lavorato con lui per 30 anni, è stata una grande persona - dice Vincenzo Giacovelli all'Ansa -. Sabato avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, ma non si è visto. Pensavamo che non fosse venuto al lavoro per il maltempo. Domenica era di riposo, così non abbiamo fatto caso alla sua assenza. Ieri non avendo notizie ci siamo preoccupati e oggi la tragica notizia".



Intanto in mattinata era stato recuperato in mare a Sanremo l'ottavo cadavere. Si tratta di un uomo, come tutti gli altri recuperati. Sul posto sono intervenuti la guardia costiera con la Polizia e i Vigili del fuoco. Cinque cadaveri sono stati trovati nelle acque di Sanremo, due a Ventimiglia (uno in mare e uno nel fiume Roja), e uno a Santo Stefano al mare.

Gli altri cadaveri recuperati nel Mar Ligure potrebbero arrivare da un camposanto devastato dalla furia delle acque in territorio francese. L'ipotesi è stata fatta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.