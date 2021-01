Una vittima e altri quaranta positivi in provincia

La Spezia - Sono quaranta i nuovi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore alla Spezia. In totale in tutta la regione sono 255 su 4.145 tamponi molecolari effettuati e 2.781 test antigenici.

In provincia della Spezia si registra una nuova vittima, si tratta di un anziano di 97 anni che era ricoverato al San Bartolomeo di Sarzana e deceduto due giorni fa. In base all'aggiornamento delle schede decessi, il totale è di 16 persone decedute.

"Si ritiene utile precisare che - si legge in una nota della Regione Liguria - che le aziende, da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma ISS, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid 19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi".

In Asl 5 le persone ricoverate in ospedale sono 130, cinque in meno rispetto a ieri, delle quali 9 si trovano in terapia intensiva. Il numero totale delle persone positive al virus in provincia è di 788. Le persone in sorveglianza attiva sono 875.



Vaccinazioni. Procede la campagna vaccinale in Liguria anche nella giornata di oggi. In Asl 5 alla Spezia erano programmate le somministrazioni di 402 dosi. Il numero totale di quelle effettuate, sino a ieri a partire dal 27 dicembre, sono 5991. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, con la somministrazione a ieri, sono 1849. Attualmente, in Liguria dei 77.540 vaccini consegnati (su fonte governativa) ne sono stati somministrati 57.638 che equivale al 74 per cento di dosi somministrate in base a quelle ricevute.



Di seguito tutti i dettagli del bollettino regionale



Tamponi processati con test molecolare 817.538 4.145

Tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 38.454 2.781

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 69.361 255

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 5.464 23



CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA



SAVONA 1186

LA SPEZIA 788

IMPERIA 904

GENOVA 2313

Residenti fuori Regione/Estero 107

altro/in fase di verifica 166

TOTALE 5.464



Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva



Ospedalizzati 650 (62)

ASL1 96 6 (1)

ASL2 101 9 (5)

San Martino 162 (23)

Ospedale Evangelico 0 (0)

Ospedale Galliera 50 (0)

Ospedale Gaslini 3 (1)

ASL3 globale 67 (5)

ASL 3 Villa Scassi 67 (5)

ASL 3 Gallino 0 (0)

ASL3 Micone 0 (0)

ASL3 Colletta 0 (0) 0

ASL4 globale 41 (9)

ASL4 Sestri Levante 40 (9)

ASL4 Lavagna 1 (0)

ASL4 Rapallo 0 (0)

ASL5 globale 130 (9)

ASL5 Sarzana 123 (8)

ASL5 Spezia 7 (1)





Isolamento domiciliare 3.745 95



TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 60.556 216

Deceduti 3.341





I decessi



1 03/12/20 M 69 Ospedale di Sestri Levante

2 24/12/20 F 91 Ospedale di Sestri Levante

3 25/12/20 M 86 Ospedale di Sestri Levante

4 30/12/20 F 83 Ospedale di Sestri Levante

5 01/01/21 M 85 Ospedale di Sestri Levante

6 01/01/21 M 72 Ospedale di Sestri Levante

7 27/01/21 M 74 ASL 2 - Ospedale San Paolo

8 27/01/21 F 83 ASL 2 - Ospedale San Paolo

9 27/01/21 M 89 ASL1 - Ospedale di Imperia

10 27/01/21 M 80 ASL1 - Ospedale di Imperia

11 28/01/21 M 82 ASL1 - Ospedale di Sanremo

12 28/01/21 F 97 ASL5 - Ospedale Sarzana

13 28/01/21 F 90 ASL 2 - Ospedale San Paolo

14 28/01/21 M 84 HSM

15 29/01/21 F 72 HSM

16 29/01/21 M 88 ASL1 - Ospedale di Sanremo







ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 1.772

ASL 2 890

ASL 3 1.062

ASL 4 453

ASL 5 875

Liguria 5.052