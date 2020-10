Una vittima, cinque nuovi ricoveri e altri 130 positivi

La Spezia - Un uomo di 95 anni deceduto ieri all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana è la 184esima vittima della pandemia nel territorio dell'ASL 5 Spezzino. E' una delle 14 nuove perdite registrate in Liguria: la maggioranza a Genova (5 al San Martino, 4 a Villa Scassi, 3 al Galliera), una a Savona, una ad Imperia e una, appunto, nello Spezzino. Il bollettino del 27 ottobre 2020 è ancora pesante per la nostra provincia. Sono 130 i nuovi positivi (39 contatto caso confermato, 81 attività screening, 10 settore sociosanitario) e cinque i nuovi ricoveri che portano il totale a 67 pazienti di cui 6 in terapia intensiva, tutti a Sarzana. I casi ad oggi sono 1.365.

Sono 6.357 i tamponi fatti. Galoppa ancora il virus a Genova, che segnala 877 nuovi positivi, seguita da Imperia (+68), Savona (+25) e Chiavari (+27). Sono 1127 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.357 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi ammonta a 12119, di cui 8034 a Genova. Negli ospedali liguri ci sono 882 pazienti Covid, 45 hanno bisogno della terapia intensiva. Rispetto a ieri, altre 48 persone hanno fatto ingresso in un nosocomio. In isolamento domiciliare 6.075 individui (+467).

Alto il numero dei guariti, ben 792, un valore che deriva dal recepimento della circolare del Ministero della salute riguardante “le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”. Non è più necessario il doppio tampone per confermare la guarigione, ne è previsto uno solo. In sorveglianza attiva 5599 persone: ASL 1 (902), ASL 2 (1.745), ASL 3 (1.613), ASL 4 (586) e ASL 5 (713).