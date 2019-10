Una tranquilla nottata di allerta meteo

La Spezia - Lo Spezzino si risveglia sotto il grigio del cielo dopo una tranquilla notte di allerta meteo, avviso di colore giallo che, a meno di modifiche nelle prossime ore, andrà avanti fino a mezzanotte. Su tutto il territorio regionale, in parte caratterizzato da allerta arancione (bacini B e D, lo Spezzino è il C), “nelle ultime ore non si sono osservate precipitazioni di particolare importanza […]. In precedenza i rovesci sono stati al piu` moderati, hanno interessato l'entroterra di Ponente con cumulata massima di 26.8 mm/h a Ferrania, dove si inizia a registrare un innalzamento della Bormida di Mallare. Il vento si mantiene tra moderato e forte da Sud-Est sul Centro-Levante, in intensificazione in particolare sul savonese con raffiche prossime a 70 km/h”. Questo si legge nell'aggiornamento mattutino di Arpal, i cui grafici confermano come le piogge più intense abbiano toccato il Ponente, mentre a Levante si è rimasti generalmente entro gli 0.2 millimetri. Spruzzatina di neve a Campo Ligure, nella rigida Valle Stura, Genova.



Nottata di routine per i vigili del fuoco spezzini, visto che in tutta la provincia non si sono registrate criticità. Qualcosa ieri pomeriggio – qualche albero piegato dalle precipitazioni, dei tegoli spostati ecc. - ma niente di particolarmente impattante. Si attendono ora l'evolversi del meteo e i prossimi avvisi di Arpal e Protezione civile.