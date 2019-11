Una scarica di saette sullo Spezzino e non è finita

La Spezia - Una scarica di saette sullo Spezzino subito dopo la mezzanotte. Chi era ancora sveglio e a chi, magari, è stato stoppato il sonno proprio da uno dei tuoni che intorno alle 00.30 di oggi si è avvertito in tutta la provincia e oltre. I grafici mostrano senza ombra di dubbio che i fulmini erano circoscritti in massima parte proprio alla nostra zona e sono durati una mezz'ora prima di una nuova tregua. Ieri intanto, a seguito delle persistenti piogge, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro: nessun ferito ma tre famiglie sono rimaste isolate. Sul posto vigili del fuoco insieme ai tecnici del Comune per un primo rilievo. Oggi possibile sgombero, per ora si può transitare solo a piedi.

Il cielo si è aperto ma non illudetevi. Nel pomeriggio infatti un nuovo fronte è pronto a scatenarsi con altre precipitazioni che interessanno soprattutto il centro della regione. Più moderata l'intensità sul Levante, ma occhi aperti soprattutto agli allagamenti e al vento che potrebbe alzarsi sul Centro-Ponente, con raffiche fino ai 60-70 km/h. Nella notte mareggiate sulla costa.