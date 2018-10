Una rapina mai subita. E una denuncia che non le toglierà nessuno

La Spezia - Denunciata una cittadina costaricana classe 1958 in seguito ai fatti risalenti al 22 settembre scorso quando la squadra volante della Polizia di Stato interveniva presso la Sala Bingo di Piazza Cavour perché una donna lamentava di aver subito un tentativo di rapina. Una volta identificata, la signora assicurava gli agenti che era stata aggredita da due cittadini stranieri a lei sconosciuti. Le avrebbero, secondo la deposizione, strappato la borsa, spruzzandole in faccia dello spray urticante. E per questo sarebbe rovinata a terra procurandosi lesioni agli arti superiori. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza, sia all'interno che all'esterno, gli agenti accertavano in realtà che quei fatti non si erano mai svolti. Di conseguenza la donna veniva denunciata a piede libero per simulazione di reato.