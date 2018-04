Una proposta di legge per rafforzare la Polizia locale, si parte dalla Spezia

Convegni, approfondimenti e stand per il 23esimo convegno nazionale a Spezia Expò.

La Spezia - Approfondimenti e strumenti di cui Enti e Polizia locale possono dotarsi. Le novità e le proposte normative al centro della mattinata a Spezia Expò nell'ambito del 23esimo convegno nazionale della Polizia municipale.

Per questi giorni sono attesi in totale 685 convegnisti provenienti da tutta Italia. Ad aprire i lavori questa mattina un incontro tenuto da Fabrizio Cristalli, direttore generale sicurezza, Protezione civile e immigrazione della Regione Lombardia.

Ed è proprio dalla Lombardia che parte una proposta di legge nazionale che non solo riformerebbe l'intero corpo ma garantirebbe maggiori tutele e una maggiore definizione dei compiti per tutti comandi di Polizia Locale".



"Il tentativo - ha dichiarato Cristalli - è quello di costruire una riforma che non vuole disconoscere ciò che c'è di buono in quella fatta nel 1986 che comunque ben regolamenta il settore. Chiaramente sono cambiati tempi e situazioni e c'è una necessità di modernizzazione, questo nel pieno rispetto dell'impianto normativo italiano".



Per Cristalli le necessità sono: "La possibilità di accesso al Sistema informatico interforze del quale fa parte lo Sdi, uniformi e gradi identici in ogni Regione e soprattutto adeguamento del contratto collettivo nazionale di questo settore anche in tema di indennità e rispetto dell'attività lavorativa. Nel tempo sono state fatte molte proposte e leggi regionali, ma ne serve una nazionale. Questa volta è una Regione a partire assieme ad altre e assieme alla Liguria".



L'assessore Medusei ha auspicato che dai lavori del convegno ci sia una spinta verso il nazionale in modo che la riforma vada in porto. "Spero che la nostra recente organizzazione - ha spiegato a margine del convegno l'assessore - del nostro Comando e con questa proposta si possa arrivare ad una Legge quadro per il Corpo. L'assetto è cambiato come i compiti che gli agenti devono svolgere".



Le curiosità. A margine degli eventi formativi a Spezia Expò sono presenti decine di stand con gli ultimi ritrovati tecnologici in materia di sicurezza urbana. Sono presenti aziende che propongono radio-telefoni collegabili direttamente alle centrali operative, innovativi alcoltest e sistemi avanzatissimi per la lettura delle targhe automobilistiche.