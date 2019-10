Una pipì da... 5mila euro

La Spezia - Urina in centro città multa di 5000 euro della Polizia Locale. Il fatto è accaduto questa notte nella zona di Via Sapri, una delle strade caratterizzate dalla movida serale nel centro urbano. Nell'ambito di servizi tesi al contrasto di fenomeni generativi della movida disposti dal Comando di Via Lamarmora su richiesta all'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei, due pattuglie hanno individuato un giovane mentre urinava su un muro di un caseggiato della strada predetta anche in tale circostanza frequentata da gruppi di giovani e passanti. Il giovane, identificato come uno studente spezzino che risiede in città, è stato immediatamente fermato, condotto in caserma anche perché manifestava forme di reazione all'operato degli agenti. Alla fine gli è stato notificato un verbale di contestazione con sanzione minima di 5000 euro per atti contrari alla pubblica decenza.