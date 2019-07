Una nuotata a delfino lì, dove il blu è un po' meno blu

La Spezia - Balneabilità? Un parolone. Quando il mare chiama, il nuotatore risponde. Sempre. Anche se sei in piena area portuale. Così questo pomeriggio chi armeggiava sulle barche ormeggiate in zona Mirabello e chi passeggiava tra i moli si è fermato un attimo per ammirare il bello stile del bagnante che si è cimentato nelle acque di fronte alla città. Qualche bracciata di riscaldamento e poi via con un elegante nuoto a delfino, solo per esperti. Al di là della singolarità dell'evento, assolutamente vietato e sconsigliato per la qualità delle acque e le tante barche in manovra in quella zona.