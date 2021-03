La Spezia - E' scivolato in casa e, dopo una notte a terra, è riuscito a chiamare il 112. Protagonista un 79enne con problemi di deambulazione, residente in Viale Italia. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto che mancavano pochi minuti alle otto del mattino, aprendo l'appartamento. Con loro la Pubblica assistenza della Spezia. L'anziano, nonostante la disavventura, aveva tutti i parametri in regola. Una volta risistemato sul divano, il 79enne ha rifiutato il passaggio in ospedale.