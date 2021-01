Una mattinata di lavori sulla linea elettrica tra Spezia, Arcola e Lerici

La Spezia - Le criticità riscontrate durante l’ultima ispezione con l'elicottero hanno portato Enel Distribuzione a pianificare un intervento di manutenzione sulla rete a media tensione, che avrà luogo domani, giovedì 14 gennaio. Nello specifico, sarà effettuato il taglio di piante pericolose insistenti sulla linea e la sostituzione di un tratto di linea in Bt in partenza dalla Cabina di trasformazione Pietralba. I lavori saranno eseguiti dalle 9.00 alle 14.00 a cavallo tra il capoluogo, Lerici e Arcola.



Le vie interessate nel comune della Spezia saranno: v Canarbino da 28 a 30, 34, 38, 44, da 52 a 56, 60, 13, da 31 a 33, da 37 a 41, sn, sn1, sn2, sn7, sn8; v Umberto Biancamano da 217 a 219, 225, da 229 a 235, da 241 a 243, sn, cant; v Pezzi Grandi 4, da 10 a 18, da 22 a 24, 30, 34, da 1 a 5, da 9 a 17, 21; v Groppo Croce 4, 8, 14, da 20 a 22, 28, da 3 a 7, 11, da 15 a 17; v degli Aranci da 4 a 12, 16, da 20 a 30, 5, da 9 a 11; vco degli orti 4, da 10 a 12, 18, da 1 a 3, 7, cant; v della Fontana da 4 a 8, 14, 3, da 7 a 9; v Ciresola da 6 a 10, 7; v Canelli Pitelli 47; v Bruno Buozzi da 20 a 28, da 32 a 44, 50, da 62 a 64, 68, da 72 a 74, da 78 a 80, 84, 88, 92, 96, da 104 a 106, da 112 a 114, da 120 a 122, 126, 130, 134, da 3 a 5, da 9 a 11, 15, 19, da 23 a 25, 29, 33, da 37 a 41, da 45 a 51, da 55 a 57, da 63 a 69, 73, da 81 a 83, da 87 a 91, da 97 a 99, da 103 a 105, da 111 a 115, da 119 a 123; vco Garibaldi Pitelli da 2 a 8, 12, da 5 a 13; v Gatessa Pitelli 5, sn4, sn6, sn1, sn5; v Pitelli sn.



Queste quelle del comune di Lerici: loc Sopra Martino da 2 a 28, da 32 a 58, da 1 a 11, da 15 a 55, sn4, sn6, sn1, sn7, sn5, sn2, sn3; v Maggiola 2, da 8 a 10, 1, da 9 a 11; v Montegrosso da 4 a 6, 3, 7; v Gatessa sn, sn2, sn3, da 6 a 8, 7.



Infine, le zone di Arcola: vle Fosella 6, 12, 22, da 28 a 30, 36, da 42 a 46, 48b, 54, 58, da 62 a 76, 17, da 23a a 31, da 35 a 41, da 41b a 43, 47, da 53 a 59, da 63 a 67c, da 67e a 71, da 71b a 73, da 73c a 77, sn, sn4, sn10, sn1, sn5, sn12; v Ressora 22, 70, da 74 a 90, da 96 a 100, 106, 134, 160, da 49 a 51a-b-c, da 61 a 63, da 69 a 71, da 77 a 79, da 87 a 93, sn, sn4, sn6, sn11, sn10, sn14, sn2, sn3, sn8, sn5, sn7, sn9; v Vissano da 24 a 24a, da 24l a 30, da 34 a 38, 42, da 46 a 48, 54, da 35 a 37, sn, sn16, sn4, sn6, sn1, sn2, sn3, sn5, sn7; v Pietralba da 4 a 10, 40, da 48 a 50, da 50bis a 52a, 56, 64a, da 1 a 3, da 7 a 11, 23, da 31 a 35, 39, sn, cant, sn1; vle Fosella 80, 84, da 77 a 85, da 85b a 103, sn, sn13, sn9; v Luschiato 45, sn4, sn1, sn2, sn3; v Monte 30d, 34, 25, sn9; v Pitelli 10, 14, 18; v trebbiano sn.



Nel corso dei lavori l’erogazione dell’energia elettrica, generalmente sospesa nell'intervallo di tempo indicato, potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto Enel Distribuzione invita l'utenza a non commettere imprudenze e soprattutto a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.