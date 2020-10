Una lite in strada e piccoli gruppi assembrati. Il bilancio dei controlli del venerdì

La Spezia - Un litigio in strada finito con delle medicazioni e controlli a tappeto in tutta la città. E’ questo il bilancio del nuovo servizio interforze di controllo straordinario del territorio, disposto dal questore della Spezia. volto al contrasto ed alla prevenzione dei reati contro la persona e contro il patrimonio nei tradizionali punti di ritrovo della “Movida” spezzina, in particolare il centro storico, piazza del Bastione, piazza Beverini, piazza Garibaldi, piazza Verdi e vie limitrofe, oltre che l’Umbertino. Le pattuglie hanno svolto contestuali attività di verifica del rispetto della normativa anti-contagio, a partire dalle misure anti-assembramento, sia in strada che negli esercizi pubblici.

L’attività operativa, diretta da un Sostituto Commissario della Questura, è stata assicurata da pattuglie della Polizia di Stato in coordinamento con le Volanti, equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Prezioso il contributo delle unità di supporto sanitario della CRI, per l’opera di sensibilizzazione al rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie, opera sulla quale è sempre bene insistere.

Nel corso dell’attività, non si è reso necessario comminare sanzioni amministrative in materia di contenimento al contagio da Covid-19, mentre utile si è dimostrato il restringimento con transennamento degli accessi di piazza del Bastione per meglio indirizzare e monitorare i flussi. Registrata in generale una minore affluenza di persone in strada rispetto agli scorsi week end, anche in ragione delle cattive condizioni meteorologiche. Solo in via Sapri si è reso necessario dopo le 22.00 far allontanare alcuni gruppi di ragazzini per prevenire assembramenti, ottenendone l’immediata collaborazione.

Rispettivamente alle ore 21 e alle ore 24 sono iniziate le operazioni di chiusura di esercizi di vicinato e di bar, ristoranti e circoli privati.

Poco dopo la mezzanotte, una pattuglia impegnata nel dispositivo interforze, in transito in via del Prione, veniva richiesta per una segnalata aggressione nelle vicinanze. Il Responsabile del servizio faceva allora convergere sul posto più equipaggi che soccorrevano un giovane coinvolto in un litigio in strada, verosimilmente originato da futili motivi, e procedevano alle identificazioni del caso. La vittima si allontanava con gli amici e successivamente ricorreva alle cure dei sanitari. Sono in corso attive indagini a cura della dipendente Squadra Mobile e della Polizia Municipale volte a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, anche tramite l’analisi dei sistemi di videosorveglianza.

Gli analoghi servizi disposti nel comune di Sarzana con equipaggi in servizio di controllo del territorio del dipendente Commissariato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale non hanno restituito note di rilievo.

I servizi interforze del sabato sera stanno per iniziare alla Spezia e a Sarzana e proseguiranno fino alle prime ore della notte.