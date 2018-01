Una ´libecciata´ intensa investe la Liguria

Peggio a Ponente rispetto a Levante.

La Spezia - Il Centro Meteo Arpal ha diramato un avviso per mareggiata intensa e vento di burrasca, in un contesto di tempo sostanzialmente stabile e prevalentemente soleggiato. Per quest’oggi, infatti, l’avviso meteo annuncia il rinforzo del vento di libeccio fino a burrasca sulle coste esposte dell’estremo Ponente e l’aumento del moto ondoso con mareggiate su tutte le coste, intense sulle zone A e C.



Domani, mercoledì 17 gennaio, continuerà la burrasca di libeccio sull’estremo Ponente, poi il vento ruoterà da Nord Ovest con intensità forte e raffiche di burrasca soprattutto sui crinali delle zone centrali della regione; temporaneo calo del moto ondoso a partire dal pomeriggio iniziando da Ponente, anche se la mareggiata riprenderà vigore dalla seconda parte della giornata di giovedì 18, con condizioni di mare agitato lungo tutte le coste.



In Liguria, non tutti i fenomeni meteo intensi portano all'allerta meteo (che scatta solo per precipitazioni, temporali e neve tali da generare effetti al suolo pericolosi). Per restare informati sul rischio e sull'intensità di vento, disagio da caldo/freddo, mare, ghiaccio, etc consultare http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/level2/meteoidrofree/vigilanzaAvviso.pdf. I dati misurati dalla boa di Capo Mele sono all'indirizzo http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/boacapomele.html