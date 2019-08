Una figura da non dimenticare: la professoressa Niny de Santis

La Spezia - La notizia della scomparsa della professoressa Niny de Santis, avvenuta la settimana scorsa, ci ha sinceramente addolorate. Chi ora la ricorda sono alcune delle sue vecchie alunne della Scuola Media Fontana come Elena Biasetti, Elisabetta Buscaini, Patrizia Gallotti, Anna Gianrossi, Franca Guidotti, Maria Cristina Mirabello, Ines Romano,

Nadia Simonelli e Daniela Tofani. Una perdita che ci rattrista, ma che ci spinge a ricordare la donna che era: intelligente, piena di cultura, di passione e di grande umanità, un esempio e un punto di riferimento per tutte noi e per le nostre future professionalità. Non troviamo altre parole per descrivere meglio questa indimenticabile professoressa. Sappiamo solo che ha fatto moltissimo per noi e per molti altri studenti.



Dopo aver iniziato la carriera di insegnante ad Ortisei, nel 1961 torna alla Spezia, dove era nata, e si ritrova docente di Lettere nella prima classe della sezione B alla scuola Media Fontana. Subito si distingue fra i professori per la sua capacità di comunicare ai ragazzi, per la modernità delle idee, per come riesce a coinvolgere tutti nella realizzazione di progetti importanti, e fra questi la prima mostra per un’Europa unita. Riesce a far amare la scuola e si fa amare; sapeva soprattutto trasmettere l’amore per lo studio. Ha lasciato dietro di sè numerosi giovani che, con le loro famiglie, ancora oggi desiderano ringraziarla per quello che ha saputo dare. Riposa in pace, prof.!