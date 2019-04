Una coda invernale, ma durante la giornata torna il sole

La Spezia - Dopo il passaggio perturbato tra mercoledì e giovedì tempo in miglioramento sulla Liguria. Questa mattina cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque anche se, in particolare nella serata di ieri e in particolare nel savonese, non sono mancate altre precipitazioni accompagnate anche da grandinate (sulle 12 ore si segnalano cumulate di 30.4 millimetri a Montagna, nel comune di Quiliano, 20 a Mallare, 19.4 alle Manie mentre, nello spezzino, 14.4 millimetri a Riccò del Golfo). Sempre nel savonese da segnalare il ritorno della neve con 14 centimetri caduti a Monte Settepani.



I venti sono generalmente deboli o moderati settentrionali, il mare alla boa di Capo Mele è tra mosso e molto mosso con temperatura dell’acqua di 13.7 gradi.



Per quanto riguarda le temperature minime i valori sono in forte calo: -5.2 a Poggio Fearza (Imperia), -4.3 a Pratomollo (Genova), -2.3 a Colle Belenda (Imperia), -2.2 a Monte Settepani (Savona). Nello spezzino si segnala -0.2 a Casoni di Suvero.



Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 7.7

Savona Istituto Nautico 5.7

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.5

La Spezia 6.5



(fonte Arpal)