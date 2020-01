Una cella di sicurezzza e una sala operativa "top secret" per la Muncipale

La Spezia - La nuova caserma della Polizia municipale della Spezia avrà una cella di sicurezza e una sala operativa d’ultima generazione. In particolare, sarà collegata nel sistema integrato delle forze dell’ordine e le sarà riservato l’ultimo piano per renderla ancora più inaccessibile al pubblico.

Queste le novità emerse nel corso della presentazione del report della Polizia municipale in occasione della 182esimo anno dalla fondazione del corpo (leggi qui). Il comandante della Polizia locale Alberto Pagliai ha aggiunto: “Chiaramente avremo a disposizione spazi più ampi e confortevoli a partire dall’area dedicata al monitoraggio delle telecamere in città. Avremo una stanza per la centrale operativa e investiremo maggiormente sulle potenzialità di questa area per garantire tutti i servizi necessari a partire dalla lettura targhe. Ci avvicineremo molto alle potenzialità delle centrali operative delle altre forze dell’ordine”.

“L’altra novità – ha aggiunto il comandante – è dettata dalla nuova cella di sicurezza. Dai dati del report si notano dieci arresti però le persone che fermiamo sono molte di più, non sempre un fermo si traduce in arresto, il rapporto è all’incirca di uno a cinque, diciamo però che ci sono casi un cui è necessario avere una struttura a disposizione. Con un locale a norma per questo tipo di attività è importante”.



Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha anche fatto un cronoprogramma per la consegna della nuova caserma che sorgerà nella ex sede della Polizia provinciale e del liceo scientifico Pacinotti. “In queste settimane è uscito il bando della gara d’appalto – ha detto il sindaco – che prevede 600mila euro di lavori per la struttura. Abbiamo comprato l’immobile ed entro la fine del 2020 i lavori saranno completati e quindi la nuova caserma verrà consegnata alla Municipale. Un’operazione che puntiamo a concludere entro il prossimo Natale”.

“Sarà una caserma tecnologica - ha proseguito - con un grande investimento in materia di telecamere, fibra ottica necessaria per gli standard di qualità. A queste novità si aggiunge anche il piano delle assunzioni per gli agenti di Polizia municipale contiamo di fare le nuove assunzioni entro la primavera”.