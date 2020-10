Una "bomba" di cemento spunta sul molo a Cadimare

Si tratterebbe di un modello di cemento per le esercitazioni in mare. Il maltempo di questa notte ne ha trasportata una fuori dall'acqua.

La Spezia - L'aspetto è quello di una bomba, ma l'ipotesi più plausibile è che si tratti di un oggetto per le esercitazioni. La forma è quella di un ordigno ma la consistenza è decisamente diversa infatti è di cemento. Il curioso ritrovamento è stato fatto questa mattina al molo di Cadimare, a pochi passi dai cannoni e dal campetto sportivo, e a notarlo è stata Antonella che ha fotografato tutto e ha provato a documentarsi.

"Passeggiavo con un amico e ho notato sulla banchina di Cadimare questo oggetto strano, lo fotografo, ho provato a fare delle ricerche prima di allertare tutti e visto che mi sembrava molto simile ad un ordigno abbiamo chiamato in questura e la Polizia è arrivata subito sul posto".

Pare inoltre che ne siano avvistate altre due in mare. Sono stati condotti ulteriori accertamenti hanno fatto tutti gli accertamenti e si tratterebbe di alcune "bombe di cemento" usate per le esercitazioni. L'ondata di maltempo e la mareggiata di questa notte hanno portato sul molo il curioso oggetto che ha destato l'attenzione non solo dei residenti ma di molti utenti dei social network.