Una bella giornata di sole che anticipa il ritorno della pioggia

La Spezia - Correnti secche settentrionali determinano condizioni di generale stabilità sulla Liguria con cielo sereno o poco nuvoloso, velato a tratti da nubi alte e sottili, più consistenti a ponente. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali fino al primo mattino con valori fino a 70-90 km/h sui rilievi e sbocchi vallivi, moderati irregolari lungo la costa, specie sul Centro; generale attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali nel corso della giornata. Mare molto mosso su Levante al mattino, mosso altrove; in generale scaduta nel corso della giornata.



Domani l'avvicinamento di una nuova saccatura atlantica è preannunciato da un generale aumento della nuvolosità già dalla mattinata; dalle ore centrali cielo molto nuvoloso con deboli piogge a Levante, in successiva estensione al resto della regione nel corso della giornata. In serata possibili rovesci sul Centro-Levante, piogge in esaurimento a Ponente Venti: al mattino tra deboli e moderati a circolazione ciclonica centrata sul Golfo; successiva intensificazione dai quadranti meridionali con valori fino a 60-70 km/h sui capi esposti; in serata raffiche da Nord-Ovest 40-50 km/h sul Savonese. Mare inizialmente poco mosso, in aumento fino a molto mosso in serata specie a Levante.



(fonte Arpal)