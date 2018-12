Un weekend di Natale perturbato ma (forse) senza piogge

La Spezia - Un venerdì di cieli grigi e minacce di pioggia, seppur lieve. E la previsione che forse questo weekend non presenterà precipitazioni sulle coste, in presenza di cielo non perfetto ma comunque più rasserenato di quello odierno. Domenica addirittura toccheremo i 16° di massima, non proprio in media stagionale ma questo continuo sali scendi è ormai abitudine. Domani, sabato, si parte con nuvole che lasceranno spazio al cielo nel pomeriggio, similmente a domenica, antivigilia di Natale.