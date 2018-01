Un taccheggiatore e un ricercato nella calza dei Carabinieri

La Spezia - Fine settimana di intenso lavoro per i Carabinieri della Compagnia del capoluogo spezzino, che hanno continuato a presidiare il territorio. Nel corso dei servizi predisposti per garantire la sicurezza nel lungo fine settimana festivo, i militari hanno rintracciato un cittadino tunisino 42enne, sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione: l’uomo, con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, era infatti ricercato perché non aveva ottemperato ad un provvedimento del Giudice.



Curiosa, invece, la vicenda di un 22enne originario della Guinea: era entrato nel pomeriggio in un negozio di casalinghi in centro indossando abiti che recavano ancora attaccati i cartellini. Questo particolare, unito al fatto che il giovane sembrava interessato a studiare i sistemi antifurto del negozio, ha indotto i dipendenti del negozio a chiamare i Carabinieri. Sul posto è prontamente intervenuta una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia della Spezia, che ha fermato il sospetto e lo ha accompagnato in caserma, denunciandolo poi per tentato furto aggravato di profumi.