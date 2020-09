Un sole tondo tondo starà con noi almeno sino a sabato

La Spezia - Anche se la notte e al mattino presto si sente il fresco settembrino, il bel tempo con sole splendente caratterizza queste terse giornate di fine estate. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26.5°C, la minima di 17.9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Per quanto concerne la giornata di venerdì la pressione atmosferica sarà in graduale rialzo, garanzia di una giornata con tempo stabile ovunque seppur con ancora una certa nuvolosità mattutina nelle zone interne della Liguria. A seguire ben soleggiato con temperature gradevoli. Mare poco mosso e venti deboli in prevalenza settentrionali.