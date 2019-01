Un sole che scalda poco, ma siamo a gennaio...

La Spezia - Si conferma una metereologia piuttosto semplice. Cieli belli azzurri e freddo che si taglia con un coltello. Anche oggi sulla piana del capoluogo spezzino i cieli in prevalenza si mostrano poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, sempre parlando di costa, mentre nell'entroterra le minime della notte scendono tranquillamente sotto lo zero. La tendenza non sembra proporre sconvolgimenti: anche il weekend dovrebbe essere tendenzialmente bello con temperature minime in lieve aumento.