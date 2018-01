Un sabato copertissimo, domenica di sole

La Spezia - Molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con precipitazioni sparse, più organizzate fra savonese e genovese di ponente specie lungo le zone interne. Quota neve in calo in serata fino a 500-600 metri sul versante padano del savonese: questa la previsione del portale Liguriameteo.net. Durante la giornata di domani, che prevederà cielo coperto anche con possibili piogge sparse al mattino, la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2200 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima registrata sarà di 13°C, minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.



Temperature: Fascia costiera (Min 7°C ÷ 10°C / Max 10°C ÷ 13°C). Entroterra (Min 1°C ÷ 5°C / Max 6°C ÷ 11°C).



Vento inizialmente moderato da SE al mattino, in rotazione da N-NE sul centro-ponente nel corso della giornata. Mare mosso o molto mosso.