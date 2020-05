Un ricovero in più in provincia, ma scendono ancora i positivi

La Spezia - Scende ancora il numero dei casi di Covid-19 attivi nella provincia spezzina, ma non fa altrettanto quello delle persone ricoverate tra Sant'Andrea e San Bartolomeo. Se i contagi attualmente conteggiati sul territorio passano infatti da 314 a 301 (meno 13 rispetto a ieri), gli ospedalizzati salgono dai 53 di ieri ai 54 di oggi. La situazione rimane pressoché stabile ed è confermata dai ricoveri in Terapia intensiva, che rimangono 7, così come erano al termine della giornata di ieri. Inalterato anche il dato relativo alle sorveglianze attive presenti nel territorio di competenza della Asl 5: erano 369 ieri e tali sono rimaste.

Nessuna variazione, infine, anche per il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'emergenza, rimasto fermo a 129.



Numeri in discesa per i casi attivi anche a livello regionale: sono 5.090, 85 meno di ieri e confermano il trend degli ultimi giorni.

Scende anche il numero degli ospedalizzati, che diventano 607 (44 meno di ieri), 59 dei quali sono ricoverati nei reparti di Terapia intensiva dei nosocomi liguri.

Il totale test effettuati sale a 59.693 (2.071 più di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.784 (36 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi salgono a 2.218 (150 più di ieri).

Al domicilio (isolamento domiciliare) ci sono 2.699 (77 meno di ieri), mentre i decessi di pazienti Covid-19 positivi salgono a 1.241 (11 più di ieri).



Casi attivi per provincia

IMPERIA - 791

SAVONA - 845

GENOVA - 3.145

LA SPEZIA - 301

Altro/in fase di verifica - 8

TOTALE - 5.090



Ospedalizzati (Terapia intensiva)

ASL 1 - 104 (7)

ASL 2 - 84 (6)

Ospedale Policlinico San Martino - 117 (24)

Ospedale Evangelico - 22 (0)

Ospedale Galliera - 94 (0)

Ospedale Gaslini - 3 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 84 (9)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 45 (6)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 54 (7)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 140

ASL 2 - 508

ASL 3 - 394

ASL 4 - 321

ASL 5 - 369

Liguria - 1.732