Un razzo entra dalla finestra, appartamento rischia di andare in fiamme

La Spezia - Verso le ore 20.30 di ieri, in un'abitazione ubicata nel quartiere Favaro, si è verificato uno spiacevole incidente dovuto all'utilizzo dei fuochi d'artificio. In particolare, un razzo, probabilmente artigianale, dopo esser stato acceso ha assunto una traiettoria incontrollata finendo per danneggiare la finestra e quindi entrare all'interno di un'abitazione di proprietà di un'anziana coppia. Il fatto è stato notato da due militari della Marina militare, entrambi in quel momento in un appartamento dello stesso condominio dei due anziani, che, intuendo il possibile pericolo e temendo un eventuale incendio, hanno di intervenire. Una volta all'interno, hanno spento il principio di incendio che ormai stava divampando nel salone poiché il razzo aveva colpito alcuni giornali riposti su un mobile. L'anziana coppia, lui novantenne e lei ottantenne, tra lo stupore e l' incredulità ed evidentemente spaventata, è stata trasportata precauzionalmente all'ospedale e poco dopo dimessa senza alcuna prognosi. L'appartamento è poi stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto unitamente ai carabinieri del nucleo radiomobile della Spezia, che hanno avviato un'indagine al fine di risalire all'autore di tale gesto.