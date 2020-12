Un pezzo di copertura di un capannone dell'arsenale finisce sulla carreggiata di Viale Fieschi

La Spezia - Traffico a senso unico alternato questa mattina, a partire dalle 10, per il distacco della copertura di un capannone dell'arsenale nella zona adiacente le vasche di San Vito, a pochi metri dal varco di Porta Marola. Come già era successo in passato, le forti raffiche di vento che dalla serata di ieri e per tutta la notte hanno sferzato il Golfo, hanno generato l'episodio che per fortuna non ha coinvolto nessun'auto o persona che sarebbero potuti transitare su quel tratto di Viale Fieschi. Uomini e mezzi di soccorso in azione per la messa in sicurezza del tratto, con Polizia Municipale impegnata nelle operazioni di gestione della viabilità.