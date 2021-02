Un nuovo ricovero al San Bartolomeo, 194 positivi in Liguria

La Spezia - Sono 194 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria dove nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.312 tamponi molecolari e 1.306 antigenici rapidi. I nuovi contagiati nello Spezzino sono 13 ai quali si aggiungono i 27 della provincia di Imperia, i 34 di Savona e i 117 di Genova. Tre sono invece i casi non riconducibili alla residenza in Liguria. Sale invece e 3.522 (376 nello Spezzino) il numero dotale dei liguri deceduti da inizio pandemia, sette dei quali aggiunti nel bollettino odierno e mancati fra il 7 e oggi. Gli ospedalizzati si attestano attualmente a 655 fra media intensità e terapia intensiva (61) dei 115 totali, uno più di ieri, fra San Bartolomeo e Sant'Andrea dove le terapie intensive restano cinque. Sale di 34 soggetti il dato dei liguri in isolamento domiciliare che attualmente sono 4.396 mentre i nuovi guariti sono 263 su un totale di 64.713 da inizio pandemia. Dei 5.774 casi liguri invece 780 sono in Asl5 dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 650.



Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini il dato aggiornato alle 16 in Liguria indica 114.790 consegne, delle quali 87.529 dosi inoculate pari al 76%. In Asl5 sono state effettuate 9.687 dosi, mentre 4.005 soggetti hanno ricevuto la seconda dose. Nella giornata odierna ne sono state somministrate 342.