Un nuovo caso a Deiva, sorveglianza a Luni

La Spezia - L'emergenza Covid-19 non è finita. L'arrivo dei turisti, i viaggi di lavoro e il rientro di alcuni da Stati esteri stanno causando il ritorno dei contagi a macchia di leopardo. Dopo alcune settimana a contagi praticamente azzerati, con gli ospedali finalmente svuotati da pazienti affetti da Covid-19 e decessi a esso collegati ormai rarissimi, si ritorna a parlare di nuovi casi. Un momento previsto da molti esperti, che dovrà essere gestito con la massima attenzione da parte di tutti.



In un ristorante in provincia di Savona è stato individuato un cluster di ben 18 nuovi casi, mentre nel resto della regione si registrano casi isolati.

Uno di questi è nel comune di Deiva Marina.

"Siamo appena stati informati da Asl che una persona presente nel nostro territorio comunale è risultata positiva al Covid-19. Sono state ovviamente attivate tutte le procedure di sicurezza afferenti. Auguriamo una pronta guarigione e sollecitiamo tutti al rispetto delle misure di protezione", scrive l'amministrazione comunale sulla pagina Facebook "Deiva che vorrei".



Dall'altra parte della provincia il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, informa invece la popolazione della presenza sul territorio comunale di una persona sottoposta a regime di sorveglianza.

"Senza allarmismi ma anche in adempimento ad un dovere di assoluta trasparenza nei confronti dei nostri concittadini dobbiamo comunicare che dopo alcune settimane di tranquillizzante negatività sul territorio comunale da ieri abbiamo nuovamente una persona sottoposta a regime di sorveglianza. La stampa peraltro ci riporta situazioni analoghe, ripresa dei contagi in alcune regioni italiane con un picco particolare in Liguria dove in un ristorante sono state contagiate molte persone. Rinnoviamo pertanto l'accorato invito al distanziamento sociale e ad ogni norma precauzionale idonea a prevenire la diffusione del contagio, al fine di vivere al meglio il periodo estivo ed evitare il ritorno a situazioni di emergenza", afferma Silvestri.