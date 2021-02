La Spezia - Un monopattino gettato nell'acqua, all'interno del Monumento alla Resistenza, un cestino divelto e rifiuti sparsi ovunque. Non è stato certo un risveglio edificante quello dei giardini di viale Mazzini alla Spezia dove questa mattina in molti si sono imbattuti nel triste spettacolo. Conseguenze purtroppo degli atti vandalici di qualcuno che non ha trovato di meglio da fare che danneggiare gli arredi urbani e il monopattino e sporcare i giardini e il monumento.