Un mese di super-lavoro, fra rintracci, rimpatri e lotta allo spaccio

La Spezia - Arrivederci all'anno prossimo. Il periodo delle festività si è concluso ed è tempo di bilanci. Anche di quelli della Polizia di Stato che ha concentrato un particolare sforzo operativo per garantire capillari servizi di prevenzione e repressione, a tutela dei residenti e dei numerosi turisti che hanno raggiunto la provincia. Grazie al potenziamento delle attività a proiezione esterna, cui sono stati assegnati tutti i neo assunti, dal 7 dicembre al 6 gennaio, la Questura spezzina ha organizzato un controllo su strada ed in esercizi pubblici che ha coinvolto complessivamente di 1741 persone, 32% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Esattamente 795 sono stati i documenti controllati in tali contesti, più del doppio rispetto all’anno precedente. Nel medesimo periodo sono state denunciate 36 persone, di cui sei in stato di arresto, emessi quattro avvisi orali nei confronti di persone di cui è stata rilevata la pericolosità, due ammonimenti per violenza domestica e quattro fogli di via obbligatorio nei confronti di autori di spaccio e furti residenti in altre province in cui sono stati rimpatriati. Avviate le istruttorie per altri tre ammonimenti per atti persecutori e trattati tre casi di “Codice rosso”. Soltanto la sala operativa ha gestito 1220 telefonate provenienti dal 112 e disposto 297 interventi in emergenza nel Capoluogo e 51 a Sarzana, che vanno a sommarsi a quelli svolti di iniziativa, avvalendosi complessivamente di 240 volanti nel capoluogo e 93 volanti su Sarzana. Si è rivelato efficace anche il dispositivo di vigilanza effettuato con l’impiego dei poliziotti di quartiere potenziato da pattuglie appiedate aggiuntive, al fine di garantire un mirato controllo del territorio nei fine settimana nel centro storico, specie nelle vie dello shopping ove, in ultimo, si è operato il pomeriggio dell’Epifania, in relazione al maggior afflusso di persone in occasione dei “saldi” di fine stagione.



Il rintraccio. Tra i principali interventi di Polizia Giudiziaria si annoverano il rintraccio ed arresto, il 7 dicembre, a cura di personale della Squadra Mobile, di una cittadina cilena, alloggiata in struttura ricettiva in città, gravata da ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, dovendo espiare un anno e cinque mesi di reclusione per una serie di rapine consumate in quella giurisdizione, accompagnata a Genova presso l’istituto di detenzione di Pontedecimo. Rintraccio dal quale sono seguiti ulteriori accertamenti che hanno consentito, tre giorni dopo, di denunciare a piede libero per ricettazione in concorso, la straniera ed altri due complici, trovati in possesso di numerosi capi d’abbigliamento, scarpe ed altro materiale griffato provento di numerosi furti avvenuti sia in provincia della Spezia che in altre province del nord Italia.



Spaccio on the road. Sul fronte del contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante un mirato servizio svolto nel quartiere di Rebocco il 20 dicembre, personale della Squadra Mobile traeva in arresto per spaccio di sostanza stupefacente un cittadino marocchino 30enne trovato nei pressi del Parco della Rimembranza in possesso di 292,48 grammi di hashish, mentre in Sarzana, personale del Commissariato coadiuvato dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, nel pomeriggio del 17 dicembre fermava, nei pressi della stazione ferroviaria, un trentenne italiano che aveva appena acquistato due dosi di cocaina da un grammo accertando gli autori dello spaccio in due stranieri di origine marocchina, pregiudicati, senza fissa dimora e già noti agli uffici, denunciati er concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.



Rimpatri. Rimpatriato un cittadino indonesiano 36enne, scarcerato e già condannato per omicidio doloso e lesioni personali gravissime aggravate, che è stato accompagnato coattivamente, nel pomeriggio del 27 dicembre scorso, da personale dell’Ufficio Immigrazione alla frontiera presso l’aeroporto di Milano Malpensa, per l’imbarco, con scorta internazionale messa a disposizione dal Dipartimento della P.S., su un volo diretto in Indonesia con scalo ad Istanbul. Un cittadino marocchino 32enne, scarcerato pluripregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti, invasione di terreni ed edifici e danneggiamento, è stato accompagnato domenica 5 gennaio da personale della Questura presso il Centro per il rimpatrio di Torino “Brunelleschi” in esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Spezia il 2 gennaio 2020.



Furto di rame. Personale della Squadra Volante, la sera del 26 dicembre durante il consueto servizio di controllo del territorio, individuava in Via Maralunga tre giovani sospetti, di cui due minorenni di etnia rom, tutti pluripregiudicati, trovati in possesso di un ingente quantitativo di rame compendio di furto custodito all’interno di un camper in uso agli stessi, che venivano deferiti in stato di libertà per ricettazione in concorso.



Mini-market e materiale pirotecnico. Nello stesso periodo, pattuglie della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno effettuato dodici controlli amministrativi a esercizi pubblici (market etnici, esercizi di vicinato, bar) concentrando, nelle date antecedenti la notte di San Silvestro, i controlli ad esercizi autorizzati alla vendita di materiale pirotecnico, per un totale di 23 esercizi di vendita al dettaglio di artifizi pirotecnici di libera vendita e sei esercizi di minuta vendita, muniti di licenza, di cui tre armerie.