Un mare di terra a Ruffino, i residenti: "Viene dalla discarica"

Come era già accaduto in passato, con le piogge il mare si è colorato di marrone. "Chiunque veda una cosa del genere si rende conto che non è normale".

La Spezia - Una nuova marea marrone ha invaso ieri lo specchio acque di fronte a Ruffino. Gli abitanti hanno immortalato l'avvenimento, preoccupati al pensiero che la terra che ad ogni pioggia finisce in mare sia quella che sta venendo usata per la messa in sicurezza della discarica di Pitelli.

"E' sempre la stessa storia: il materiale da riporto, ossia, quello che stanno usando per la bonifica, va diritto in mare. Il sindaco - affermano i residenti che hanno scritto alla redazione - ha detto che va tutto bene, quando lo abbiamo interpellato nei mesi scorsi, ma non c'è nessuno del Comune che controlla e gli effetti sono evidenti. Ci sarebbe da verificare la provenienza di tutta questa terra che va a finire in mare".

Gli abitanti temono di essere alle prese con un disastro ambientale. "Chiunque veda una cosa del genere si rende conto che non è normale", concludono.