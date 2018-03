Un'infiltrazione "monstre" che fa chiudere i portici

La Spezia - Il passaggio sotto i portici è transennato e soltanto i tecnici del Comune potranno stabilire l'agibilità della struttura.

Mattinata agitata in Via Vittorio Veneto, lato ospedale, per un'infiltrazione d'acqua dal soffitto di uno dei portici della strada. Sotto la macchia dell'infiltrazione si è venuta a creare una vera e propria pozza, vista da tanti cittadini di passaggio in questi giorni di piogge assidue. Il continuo gocciolare ha reso così necessario all'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona transennandola con il nastro bianco e rosso. La presenza dei vigili del fuoco con le scale e l'autopompa ha attirato l'attenzione dei passanti che, come spesso accade in questi casi, hanno fatto una sorta di picchetto in attesa di scoprire gli sviluppi.