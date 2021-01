Un giorno uno, un giorno l'altro: sole e pioggia si alternano

La Spezia - Un sabato bellissimo preludio di una... domenica di pioggia. La Spezia si è svegliata stamani sotto cieli sereni o poco nuvolosi al mattino ma attenzione alle nubi in locale aumento dal pomeriggio: oggi non sono previste piogge ma domani sì, quanto meno dal pomeriggio anche se di passaggio visto che lunedì sarà nuovamente di sole. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 9.1°C, la minima di 3.2°C, lo zero termico si attesterà a 882m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.