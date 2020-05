Un giorno senza decessi, alla Spezia calano anche le sorveglianze attive

La Spezia - Nelle ultime 24 ore nelle strutture sanitarie spezzine non si sono registrati decessi per Covid-19 e le terapie intensive in provincia della Spezia scendono di una unità e calano anche le persone in sorveglianza attiva. Sono questi i dati principali di questa domenica nella diffusione dei dati sul coronavirus in provincia. Attualmente le persone positive nel territorio spezzino sono 253, una in meno rispetto a ieri, e la Spezia rimane la provincia con minor numero di contagi. Le persone in sorveglianza attiva sono 241, ieri erano 263. In tutta la regione scendono i numeri di contati: sessantotto in meno rispetto alla giornata di ieri su un totale di 4.971. Il totale dei test effettuati: 67322, 2396 più di ieri.



Per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale, in provincia, sono 43 e 5 si ritrovano nel reparto di Terapia intensiva: un paziente in meno rispetto a ieri.



Dati generali in Liguria, provincia per provincia



SAVONA 844

LA SPEZIA 253

IMPERIA 680

GENOVA 3007

altro/in fase di verifica 7

TOTALE 4791



Ospedalizzazioni, terapie intensive



ASL1 87 (6)

ASL2 82 (6)

Ospedale Policlinico San Martino 86 (11)

Ospedale Evangelico 18 (0)

Ospedale Galliera 96 (0)

Ospedale Gaslini 1 (0)

ASL 3 Villa Scassi 71 (7)

ASL 3 Gallino 0 (0)

ASL3 Micone 0 (0)

ASL3 Colletta 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 37 (5)

ASL4 Lavagna 1 (0)

ASL5 43 (5)



Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2378 (-61 di ieri). Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1891 (14 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi sono 2.176, 113 più di ieri.



Sorveglianze attive

ASL 1 123

ASL 2 534

ASL 3 394

ASL 4 305

ASL 5 241

Liguria 1597



Schede decessi 1279 (5 schede decessi in più di ieri)