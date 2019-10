Un fulmine colpisce e piega la croce sulla chiesa di Brugnato

La Spezia - Quindici interventi in tutta la provincia e il maltempo lascia la Spezia. Si è conclusa senza particolari problematiche la giornata di allerta arancione, poi declassata nel primo pomeriggio a gialla, sullo Spezzino.

Piante cadute, un fulmine sulla chiesa di Brugnato che ha storto la croce e una casetta per gli attrezzi crollata a Castelnuovo Magra dove è rimasto solo il piano terra. Il pomeriggio spezzino poi è stato caratterizzato, verso le 15, da una breve ma intensissima pioggia torrenziale e un violento temporale che non ha lasciato segni in città salvo qualche calo di tensione e black out momentanei. Nessuna particolare criticitò anche sulla viabilità provinciale salvo qualche pianta crollata sul manto stradale ma rimossa in poco tempo.