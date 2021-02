Un fine settimana quasi primaverile, il sereno è qui per rimanere

La Spezia - Ancora possibili nebbie marittime lungo i litorali, destinate a dissolversi nel corso della mattina. Cielo sereno nelle zone interne. Dal pomeriggio locali addensamenti sui rilievi e nell'interno, più compatti a Ponente. Umidità su valori medio-bassi. Venti settentrionali, in rinforzo fino a forti, locali raffiche di burrasca sui rilievi e sui capi più esposti. Mare in aumento fino a mosso.

Per domenica cielo in prevalenza sereno, residua nuvolosità sui rilievi di Ponente al mattino. Umidità su valori medio-bassi. Venti forti settentrionali, locali raffiche di burrasca sui rilievi e sui capi più esposti. Mare mosso sui capi esposti di Ponente, stirato su Centro-Levante, localmente molto mosso al largo.



(fonte Arpal)